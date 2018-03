Betegelde tuin 'lekker makkelijk': Velsen wil 'verstening' aanpakken

VELSEN - Milieu-wethouder Floor Bal van Velsen heeft gisteren de tentoonstelling 'Waterwijs' in het Pieter Vermeulen Museum geopend. De expositie leert kinderen hoe om te gaan met water en het belang van veel groen in de stad.

De opening, door het onthullen van een watertappunt in het museum, vestigde ook nog eens de aandacht op de operatie 'Steenbreek' die de gemeente Velsen in gang heeft gezet. Het is de bedoeling dat er meer groen en minder steen komt in Velsen. Teveel steen is in heel Nederland een probleem. Door de hoosbuien die ons land de laatste jaren teisteren en te weinig groen ontstaan er problemen met de waterafvoer. Het water kan namelijk niet de grond inzakken.

Daarom hield Bal een pleidooi voor meer groen, iets waar hij als wethouder voor milieu zelf verantwoordelijk voor is. Bal zei dat Velsen hard bezig is mensen duidelijk te maken dat ze hun tuintjes niet moet volplempen met tegels. En dat ook de gemeentelijke grond groener moet. "We zijn daar serieus mee bezig.''

NH Nieuws ging met Hiske Brouwer van het Pieter Vermeulen Museum IJmuiden (gemeente Velsen) in om te kijken hoe de tuintjes er bij liggen: grotendeels versteend, luidde de conclusie. De meeste mensen die hun tuin hebben betegeld, doen dit voor het gemak. Ook veelgehoord is de klacht dat de kat van de buren het anders in hun tuin doet.