Schiphol heeft nu de grootste elektrische busvloot van Europa

SCHIPHOL - Stinkende, vervuilende dieselbussen op Schiphol behoren vanaf vandaag tot het verleden. Het wordt op en rond de luchthaven allemaal een stuk milieuvriendelijker. Dat is te danken aan 100 elektrische bussen die samen de grootste emissieloze busvloot van Europa vormen.

Connexxion won vorig jaar de concessie voor het openbaar vervoer in de regio Amstelland-Meerlanden, waar Schiphol onder valt. Een van de voorwaarden was dat er moet worden gereden met emissieloze bussen. Schiphol heeft de drie laadpunten op de luchthaven en een in Amstelveen betaald. Op het platform van de luchthaven zelf rijden al drie jaar uitsluitend elektrische bussen.

De enige dieselbussen die nog op Schiphol rijden, zijn bussen voor dagtrips naar bijvoorbeeld de Keukenhof en de pendelbussen naar de parkeerplaatsen. Die zijn niet van Connexxion.