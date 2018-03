Tientallen grafzerken bekrast op Bloemendaalse begraafplaats: "Het werk van een zieke geest"

BLOEMENDAAL - Onbekenden hebben op begraafplaats Adelbert in Bloemendaal tientallen grafzerken bekrast. De vernielingen zijn vorige week ontdekt door een bezoeker die beheerder Jan Steffens daar op heeft gewezen. Die heeft meteen de politie ingeschakeld, vertelt hij voor de camera van NH Nieuws.

Terwijl Steffens een wandeling maakt langs de beschadigde graven, vertelt hij dat de 'zerkenbekrasser' waarschijnlijk een hark van de begraafplaats zelf heeft gebruikt. "Daar is iemand duidelijk mee tekeer gegaan, met al die krassen als gevolg."

Zieke geest

Wat Steffens dacht toen hij van de vernielingen hoorde? "Dan denk je meteen: 'Welke idioot heeft dit gedaan? Wat is de reden daarvan? Waarom?' We noemen het maar een zieke geest."

Hij heeft er echt buikpijn van, vervolgt hij. "Dit is heilige grond. En het zijn andermans eigendommen. Je gaat hier naartoe om een dierbare te bezoeken, toch niet om een grafsteen te beschadigen."

In totaal gaat het om misschien wel honderd zerken. Steffens: "Het is verspreid over de hele begraafplaats. Het is van voor tot achter. Dat kan je niet zomaar in een uurtje gedaan hebben. Dan moet je wel even bezig zijn geweest."

Buurtonderzoek

De politie heeft gisteren en eergisteren foto's gemaakt van alle beschadigde grafzerken. Een woordvoerder bevestigt aan NH Nieuws dat de zaak in onderzoek is en probeert met een buurtonderzoek meer informatie over de dader(s) te achterhalen.