Deuren van Hudson's Bay in Haarlem over een week open

HAARLEM - Shopaholic's opgelet: op donderdag 5 april opent warenhuis Hudson's Bay haar deuren in Haarlem. Vandaag werden de eerste kledingrekken naar binnen gerold.

Het pand, eerder in handen van het failliete V&D, is na maanden in de steigers te hebben gestaan nu bijna gerenoveerd. Liefhebbers van mode, beauty en lifestyle kunnen straks met 18.000 m2 aan winkeloppervlak hun hart ophalen.

Het Canadese warenhuisconcern opent dit jaar in totaal tien winkels in Nederland. De vestiging in Amsterdam is al geopend.