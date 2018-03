Amy Pieters tweede in Dwars door Vlaanderen

ZWANENBURG - WAREGEM Amy Pieters uit Zwanenburg is als tweede geëindigd in de vrouwenversie van de wielerkoers Dwars door Vlaanderen. Ellen van Dijk won de Belgische klassieker.

Het was een koers over 117 kilometer van Tielt naar Waregem. Van Dijk ontsnapte in de slotfase uit een kopgroep van acht rensters en soleerde naar de finish in Waregem.

Pieters werd dus tweede en met een derde plaats voor Floortje Mackaij was het een volledig Nederlands podium.