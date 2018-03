Deel dit artikel:











Politie van Noord-Holland staat stil bij moord op Franse agent Foto: Politie

NOORD-HOLLAND - Op politiebureaus in de hele provincie is vandaag aandacht voor de Franse politieagent die vorige week vrijdag omkwam bij een gijzelingsactie in het Franse Trèbes. "Het is toch een collega."

Tijdens een gijzeling in een supermarkt nam de agent Arnaud Beltrame de plek in van een gijzelaar en werd hij uiteindelijk gedood door de gijzelnemer. Vanmorgen om 11.30 uur was de officiële herdenking in Parijs, maar ook in Noord-Holland wordt er stilgestaan bij de moord. Zo hangt bij de meeste bureaus de vlag halfstok en was er om 12.00 uur een minuut stilte. De stilte werd onder meer aangekondigd op de portofoons, zodat ook agenten die buiten het bureau aan het werk waren stil konden zijn. Veel agenten plaatsten de afgelopen dagen ook een foto van de Franse agent als eerbetoon op sociale media. "Het is wel voor ieder korps-lid anders, maar bij de meesten leeft het heel erg. Het is het gesprek van de dag", aldus een woordvoerder van de polite Noord-Holland. "Je realiseert je dan toch wat voor werk je doet. Je gaat er elke dag wel van uit dat je 's avonds weer thuiskomt, maar er zitten toch risico's aan het vak." Ook bij deKoninklijke Marechaussee in IJmuiden, Den Helder, Schiphol en Amsterdam was er aandacht voor de omgekomen agent.