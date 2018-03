Deel dit artikel:











Veel vrijwilligers op de been voor hertelling Zaanstad: "Belangstelling is groot"

ZAANDAM - Een drukke dag voor tientallen vrijwilligers in het Inntelhotel in Zaandam. Daar worden namelijk 62.556 stembiljetten uit de gemeente Zaanstad opnieuw geteld om te kijken of de Partij voor de Dieren er nog een stem bijkrijgt. Volgens Mark Jager is de belangstelling voor de hertelling groot. "In een mum van tijd hadden we een heleboel aanmeldingen."

De Partij voor de Dieren heeft slecht één stem nodig om een tweede zetel in de gemeenteraad van Zaanstad te krijgen. Mocht de uitslag toch onveranderd blijven, gaat de raadszetel alsnog naar de plaatselijke ROSA. Om 17.30 uur gaat burgemeester Jan Hamming de 'nieuwe' uitslag bekend maken in het stadhuis. Lees ook: Gemeente Zaanstad unaniem: morgen stemmen hertellen Ondanks dat NH Nieuws aanwezig is bij de hertelling, hebben de vrijwilligers hebben geen tijd om voor de camera te reageren. "Nee, dat mag niet", aldus Jager. "Het telproces moet zorgvuldig gebeuren. Dus de mensen mogen niet gestoord worden." Lees ook: Hertelling in Zaanstad begonnen: "We zijn het verplicht aan de kiezer" Het is voor het eerst in de geschiedenis van Zaanstad dat de stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen herteld moet worden. Gisterenavond ging de gemeenteraad akkoord met het verzoek tot hertelling.