CDA-wethouder uit Beverwijk stapt op om "respectloze achterkamertjespolitiek"

BEVERWIJK - Wethouder Cecilia van Weel werd herkozen als lijsttrekker van het CDA in Beverwijk, toch stapt ze uit haar partij en zelfs uit de politiek. De reden hiervoor zou zijn dat het lokale CDA-bestuur achter haar rug om op zoek is naar een andere wethouderskandidaat.

"Voorafgaand aan de verkiezingen heeft het hele CDA Beverwijk met applaus ingestemd met mijn lijsttrekkerschap en mij vervolgens breed voorgesteld als wethouderskandidaat. Terwijl de 'verkiezingsinkt' nog nat is, heeft het CDA-bestuur mij als kandidaat laten vallen", stelt Van Weel volgens het Noordhollands Dagblad in een persbericht.

"Deze handelwijze ervaar ik als onbehoorlijk en in strijd met al de principes van het CDA", vervolgt ze. Van Weel zegt daarom niet meer bij de partij te willen horen. De politica ziet het als "respectloze achterkamertjespolitiek" dat er achter haar rug om over haar kandidatuur is gesproken. "Daardoor ben ik beschadigd en is het vertrouwen weg."

De CDA'er is zich ervan bewust dat ze misschien de 700 kiezers teleurstelt die haar een voorkeursstem hebben gegeven. "Mijn vertrek voelt als kiezersbedrog." Toch besluit Van Weel dat ze het "vertrouwen van de kiezer de aankomende vier jaar niet waar kan maken."