Deel dit artikel:











Zeemijn in IJ wordt begin april geruimd Foto: Inter Visual Studio

AMSTERDAM - De oude zeemijn die in januari tijdens baggerwerkzaamheden in het IJ in Amsterdam boven water kwam, wordt volgende week woensdag geruimd. Dat heeft waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen besloten.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) gaat de mijn eerst onder water behandelen zodat het explosief veilig kan worden opgetakeld. De zeemijn gaat dan per schip naar het IJsselmeer, waar hij tot ontploffing wordt gebracht. Lees ook: EOD druk met zoeken naar zeemijn Amsterdam: "Geen gevaar" Tijdens de operatie op het IJ geldt een veiligheidszone van 150 meter. Omwonenden hoeven niet hun huis uit. Wel wordt het scheepvaartverkeer gestremd. Tijdens het vervoer naar het IJsselmeer gelden verkeersmaatregelen bij de Oranjesluizen en de Schellingwouderbrug. De zeemijn ligt sinds de Tweede Wereldoorlog in het IJ. Onderzoek onder water toont aan dat er geen andere explosieven liggen. Mocht het weer woensdag niet goed genoeg zijn voor de ruimingsoperatie, dan wordt uitgeweken naar donderdag.