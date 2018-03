Meer maaien tegen woekerende waterplanten

HAARLEM - Het maaien van waterplanten wordt uitgebreid naar de Randmeren. Hiermee wil de Provincie Noord-Holland het toenemende probleem van de enorme groei van waterplanten aanpakken. Nu gebeurt dit al op grote schaal in het Markermeer en IJmeer.

Waterplanten zoals fonteinkruid, zijn in toenemende mate een probleem voor de pleziervaart. Zeil- en motorboten lopen steeds vaker vast in de enorme bossen woekerende waterplanten. In het Markermeer en IJmeer wordt jaarlijks al vier tot vijfhonderd hectare gemaaid. Dat wordt nu uitgebreid met ruim 100 hectare in de Randmeren zoals het Gooimeer.

Samenwerking

De Provincie werkt hierbij nauw samen met belangenbehartigers voor waterrecreatie. De komende vijf jaar wordt er 1,25 miljoen euro geïnvesteerd in een gezamenlijke aanpak van het probleem. Naast uitbreiding van het maaigebied komt er een speciale app voor watersporters over de actuele locaties van waterplanten. Verder pleit men bij het Rijk voor versoepeling van de regels waardoor er vaker gemaaid kan worden.

Nu de regio kiest voor een gezamenlijke aanpak hoopt men dat het Rijk met aanvullende maatregelen over de brug komt. Naast het plaatsen van extra bakens voor de recreatievaart moeten de recreatievaargeulen en vaarroutes uitgediept worden. "Daarmee kan de overlast voor recreanten verminderd worden en de economische schade van onder andere jachthavens beperkt worden", aldus gedeputeerde Cees Loggen.