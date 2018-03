Deel dit artikel:











Dode bruinvis gevonden bij Bloemendaal: "Drukste aanspoelmaand voor bruinvissen" Foto: Shutterstock

BLOEMENDAAL - Een bruinvis is gisteren aangespoeld op het strand bij Bloemendaal Aan Zee. Het zoogdier is vervolgens naar de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht gebracht voor verder onderzoek.

Het gaat om een vrouwtje van waarschijnlijk net iets minder dan een jaar oud. Er spoelen in Nederland jaarlijks honderden bruinvissen aan, dus deze vondst was niet bijzonder. "Maart is de drukste aanspoelmaand voor bruinvissen," vertelt Lonneke IJsseldijk, onderzoekster bij het strandingsonderzoek van de Universiteit Utrecht. Voor de precieze doodsoorzaak van het beest zal eerst microscopisch onderzoek gedaan moeten worden, maar volgens IJsseldijk bestaat er een kans dat de bruinvis levend aangespoeld is. "Er zijn namelijk bijtsporen van meeuwen te zien, die zijn aangebracht terwijl het zoogdier nog leefde". Verklaringen

Verklaringen voor het levend aanspoelen zouden kunnen zijn dat de bruinvis misschien verstoord was en een navigatiefout heeft gemaakt of bijvoorbeeld plotseling ziek is geworden. IJsseldijk wilde al wel constateren dat het beestje waarschijnlijk niet door menselijk handelen zou zijn gestorven. "Er waren geen sporen van dergelijk trauma". Bruinvissen zijn beschermd in Nederland en worden daarom ook onderzocht, nadat ze gevonden worden. Dat wordt gedaan door vrijwilligers van de EHBZ (Eerste Hulp bij Zeezoogdieren). De dieren die al te lang dood zijn voor onderzoek worden begraven of vernietigd. Bovenstaande foto is niet van de bruinvis die gisteren is aangespoeld.