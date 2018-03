Deel dit artikel:











Auto botst tegen lantaarnpaal: drie inzittenden naar ziekenhuis Foto: HFV / Eric van Lieshout

CRUQUIUS - Een auto met drie inzittenden is op de Drie Merenweg in Cruquius tegen een lantaarnpaal gebotst. Volgens de politie zijn alle personen die in het voertuig zaten, waaronder een jong kind, naar het ziekenhuis gebracht.

De politie kon nog niet zeggen hoe erg de slachtoffers eraan toe zijn. De Drie Merenweg (N205) is afgesloten voor al het verkeer. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. Daar wordt op dit moment onderzoek naar gedaan. Later meer