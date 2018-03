Deel dit artikel:











Getuigen gezocht van mislukte overval in Hoorn Foto: Shutterstock

HOORN - De politie is op zoek naar getuigen van een overvalpoging in een woning aan de Sportlaan in Hoorn. Op beelden is te zien hoe de verdachten zich maandagochtend bij de voordeur verschuilen, in afwachting van het juiste moment om toe te slaan.

Als een bewoner rond 07.40 uur naar buiten komt, zien de verdachten zich daarentegen genoodzaakt om zich achter een muurtje te verstoppen. De twee dragen sjaals voor hun gezichten, in de hoop niet herkend te worden. Om 08.00 uur worden ze alsnog gezien door de bewoonster van het huis. De verdachten lopen daarop snel weg. Het is vermoedelijk niet de eerste keer dat ze bij het huis rond hebben gehangen. Drie mannen

Uit camerabeelden blijkt namelijk dat er op donderdag 22 februari tussen 13.00 uur en 14.00 uur ook al verdachte figuren bij de woning rondliepen. Op dat moment ging het om een groep van drie mannen. Zij keerden terug in de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 maart, tussen 00.15 en 00.30 uur. Wie rond deze tijdstippen iets heeft gezien op de Sportlaan of meer weet over de zaak, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie. Dat kan via het nummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.