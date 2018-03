Buurtbewoners starten crowdfundingsactie na vervolging belaagde ijssalon-eigenaresse

HILVERSUM - Het nieuws kwam gisteren als een complete verrassing voor Gilly Emanuels. De eigenaresse van de inmiddels gesloten ijssalon 't Perronnetje zal door het Openbaar Ministerie worden vervolgd op verdenking van mishandeling. En dat terwijl zij zelf langere tijd werd geterroriseerd door een groep hangjongeren. Buurtbewoners snappen niets van de beslissing van het OM en komen nu in actie voor Gilly.

"Het is natuurlijk te gek voor woorden dat iemand die slachtoffer is nu in staat van beschuldiging wordt gesteld", zegt buurtbewoner Patrick Weening tegen NH Nieuws. Gilly zal worden vervolgd op verdenking van mishandeling. Tijdens één van de vele pesterijen probeerde ze de jongeren van zich af te houden met een stok. Daarbij werd één van de jongens geraakt en daarvan deed hij vervolgens aangifte. Ook de eigenaresse deed aangifte, maar slechts één van de hangjongeren zal worden vervolgd.

"Daders worden slachtoffers en slachtoffers worden daders", gaf Gilly gisteren al aan toen ze door NH Nieuws overvallen werd door het nieuws. Dat onderstrepen de bewoners van de wijk waar de ijssalon tot vorige week open was voor het publiek. "Het is schandalig hoe het hier gegaan is. We hebben regelmatig gezien dat ze bedreigd is en dat er dingen naar haar toe werden gegooid en dat er weinig tot geen actie op ondernomen is", zegt een buurtbewoner.

Naast de vele steunbetuigingen die Gilly online kreeg, willen de buurtbewoners haar echt een financieel hart onder de riem gaan steken. "We zijn bezig een crowdfundingsactie op te zetten om te voorzien in de advocatenkosten", legt Weening uit. "Dat is het minste wat wij kunnen doen. We staan vierkant achter haar."

