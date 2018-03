Deel dit artikel:











Werkstraf voor dronken schipper die dodelijk ongeval veroorzaakte Foto: Davey Photography/ Davey Baas

OUDERKERK AAN DE AMSTEL - Een 51-jarige Oostenrijker is door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot een werkstraf van tweehonderd uur voor het veroorzaken van een aanvaring waardoor een 68-jarige vriend van hem om het leven kwam. De straf is iets lager dan de 240 uur die de officier van justitie had geëist.

De man had gedronken en bestuurde een gehuurd pleziervaartuig, waar hij met een aantal vrienden op zat. Op weg naar Amsterdam, bij Ouderkerk aan de Amstel, ging het mis. Hij schatte de hoogte van een brug niet goed, minderde geen snelheid en botste met de bovenzijde van de boot tegen de brug aan. Het slachtoffer raakte bekneld tussen de boot en de brug. Hij overleed ter plaatse door bloedverlies. Lees ook: Man overlijdt op boot na klap tegen brug Uit een blaastest die meteen werd afgenomen, bleek dat de Oostenrijker twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken.