Gemeente stopt met stadskrant Haarlem

HAARLEM - Slecht nieuws voor de trouwe lezers van de stadskrant van Haarlem: de gemeente gaat stoppen met de uitgave van het blad. De laatste editie verschijnt in juni.

Dat meldt mediapartner Haarlem105 vandaag. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat niet iedereen het fijn vindt om een papieren krant te lezen en niet alle mensen in Haarlem dezelfde onderwerpen even interessant vinden. Daarom kunnen mensen binnenkort zelf kiezen wat voor nieuws ze binnenkrijgen per categorie.

Dit nieuws komt dus binnenkort niet meer binnen via de krant, maar op de website van de gemeente of via een mail. Mensen kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief via deze link.