De Peiling: Honderden medische missers per jaar

NOORD-HOLLAND - In Nederlandse ziekenhuizen overlijden ieder jaar honderden patiënten door een medische misser. Oorzaken zijn een gemiste diagnose, een chirurg die een fout maakt of onhygiënisch werken.

1965 meldingen

In de periode 1 januari 2016 tot 9 oktober 2017 meldden Nederlandse ziekenhuizen 1965 calamiteiten bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dat blijkt uit cijfers die RTL Nieuws heeft opgevraagd. Zo'n melding bij de inspectie moet het ziekenhuis doen op het moment dat ze vermoeden dat door fout medisch handelen een patiënt schade heeft opgelopen of is overleden.

Baby's en ouderen

Als gevolg van die fouten overleden er 471 patiënten en liepen 716 patiënten ernstige schade op waardoor ze langer in het ziekenhuis lagen. Maar een groot deel van de patiënten heeft ook te kampen met blijvende schade en invaliditeit. Wat opvalt is het aantal medische fouten waardoor baby's overlijden. Dat gebeurde 26 keer. Bij ouderen gaat het ook vaak mis. 291 65-plussers stierven door fouten van het ziekenhuis.

Fouten moeilijk toegeven

Het blijkt dat ziekenhuizen hun fouten maar moeilijk toegeven en slecht onderzoeken. Nabestaanden staan daardoor vaak in de kou. RTL Nieuws heeft zes jaar lang een jurische strijd moeten leveren om de cijfers over doden en gewonden door medische missers in ziekenhuizen in handen te krijgen.

