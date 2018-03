Besluit over toekomst Schiphol vertraagd

SCHIPHOL - De nieuwe Milieu Effect Rapportage voor Schiphol (MER) is niet op tijd klaar. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Verkeer in een brief aan de Tweede Kamer.

De MER is cruciaal bij het besluit over de toekomst van de luchthaven Schiphol. De minister moet een besluit nemen of Schiphol ook na 2020 verder kan groeien maar doordat de MER niet op tijd af is wordt dat zeker drie maanden uitgesteld. Waarschijnlijk is het rapport pas deze zomer klaar en komt de Omgevingsraad Schiphol (ORS) na het zomerreces met een advies. Pas dan kan de minister er mee aan de slag.

Lelystad

Oorzaak van de vertraging is de uitbreiding van de luchthaven Lelystad Airport. De externe adviesbureaus die ingehuurd zijn om de uitbreiding van Lelystad te faciliteren zijn ook nodig bij de vaststelling van de Milieu Effect Rapportage voor Schiphol. Omdat Lelystad prioriteit heeft ligt het werk voor Schiphol tijdelijk stil.

Kamerbrief

Groot punt van discussie is de geluidsoverlast van Schiphol. Het ministerie wil het geluid voortaan berekenen maar omwonenden vinden meten de enig juiste manier. Minister Van Nieuwenhuizen lijkt in haar kamerbrief nu open te staan om meten bij de uiteindelijke berekening mee te nemen. Bij het Londense vliegveld Heathrow gebeurt dit al en een Engelse deskundige adviseert nu over de geluidsbelasting van Schiphol.