AMSTERDAM - (AT5) "Hij verdient een lintje en is de El Salvador van de Nederlandse rechtstaat." Dat zei advocaat Henk Koopman vanmorgen in de rechtbank over zijn cliënt Alvaro G.B., de Colombiaanse helikopterpiloot die volgens het Openbaar Ministerie eind vorig jaar met een gekaapte helikopter Benaouf A. uit de gevangenis in Roermond wilde bevrijden.

De piloot kwam gisteren met een nieuwe, opmerkelijke verklaring aanzetten. Hij ontkent dat hij op de hoogte was van het plan van de gevangenisuitbraak, maar - zo zegt hij - als het was doorgegaan, had hij zijn pet in de wieken van de helikopter willen gooien, zodat het toestel niet eens naar de gevangenis in Roermond had kúnnen vliegen.

Zijn advocaat benadrukt dat Alvaro G.B. het ontsnappingsplan op die manier had willen frustreren. "Hij verdient een lintje. Hij is de redder, de verlosser van de Nederlandse rechtstaat: El Salvador."

De officieren van justitie konden bij het aanhoren van de nieuwe verklaring van de piloot een glimlach amper onderdrukken. "Dit is de wereld op zijn kop. We hebben hier te maken met een verdachte die tegen betaling uit Colombia is ingevlogen om mee te werken aan een ontsnapping van een gedetineerde. Bovendien is hij na de mislukte kaping gevlucht naar Frankrijk", aldus officier van justitie Cnossen.

Narcos

De piloot liet eerder al weten ernstig te zijn bedreigd vanuit Colombia. Zijn advocaat verwijst vandaag naar de Netflix-serie Narcos om aan te geven hoe ernstig en gewelddadig bedreigingen in steden als Calî en Medellin kunnen zijn.

De rechtszaak tegen de in totaal acht mannen die verdacht worden van het kapen van een helikopter om - volgens het Openbaar Ministerie - topcrimineel Benaouf A. uit de gevangenis in Roermond te bevrijden, wordt in september inhoudelijk behandeld.