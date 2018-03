Wegpiraat aangehouden na wilde achtervolging op A1

AMSTERDAM - (AT5) Agenten van de snelwegpolitie hebben vannacht op de A1 een wilde achtervolging ingezet op de bestuurder van een Volkswagen Golf. Na een lange rit werd de bestuurder, die meer dan 200 kilometer per uur reed, pas in Duivendrecht aangehouden.

De agenten konden de wagen met Duits kenteken maar moeilijk bijhouden. Meerdere politiewagens sloten zich daarom aan bij de achtervolging en namen strategische posities in op de route van de racende Golf.

Via Amersfoort en knooppunt Muiderberg werd de achtervolging ingezet in de richting van Almere. Zwaailichten en stoptekens werden door de bestuurder van de Golf genegeerd, zo schrijft de politie op Facebook.

Opgepakt in Duivendrecht

De wegpiraat besloot bij Muiden om te keren en richting Amsterdam te rijden. Op de A10 liet de bestuurder eindelijk het gaspedaal los, waardoor hij in Duivendrecht kon worden aangehouden.

De bestuurder bleek een 26-jarige man uit Nieuwegein te zijn. Hij had geen rijbewijs en was onder invloed van drugs. Ook had zijn Golf vier gladde banden. De man kon meerdere keren bij de agenten wegrijden omdat de auto over maar liefst 300 pk beschikte.