Man belandt met auto in water: omstanders schieten te hulp

ANNA PAULOWNA - Een oudere man is vanochtend op de Middenweg in Anna Paulowna met zijn auto in het water beland. Hij reed achteruit maar schoot iets te ver door, waardoor hij de vaart inschoot.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio hoefden de hulpdiensten niet in actie te komen en kon de man met behulp van omstanders het water uitkomen. De man haalde louter een nat pak, hij raakte verder niet gewond. De auto kan als verloren worden beschouwd en zal opgehaald worden door een berger.