Hertelling in Zaanstad begonnen: "We zijn het verplicht aan de kiezer"

ZAANDAM - Stemmentellers zijn vanochtend vroeg begonnen met een hertelling in het Inntel hotel van Zaandam. Dat doen ze op verzoek van de Partij voor de Dieren, die bij de gemeenteraadsverkiezingen in Zaanstad slechts één stem tekort kwam voor de restzetel.

"Als het maar om één stem gaat moet de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht worden. Dat zijn we verplicht aan de kiezer", aldus PvdD-lijsttrekker Judith Raa eerder tegenover NH Nieuws.

In eerste instantie zou de restzetel naar ROSA gaan. Partijleider Ruud Pauw reageerde nogal verbaasd op het verzoek van Raa, vooral omdat de partij via de media moest vernemen dat er een hertelling was aangevraagd.

Toch waren de meeste raadsleden overtuigd dat de hertelling door moest gaan. Een veelgehoord argument was dat er 'geen twijfel over de uitslag moest zijn'. Burgemeester Hamming sloot zich daarbij aan: "Wij moeten het zekere voor het onzekere nemen."

Gemeente Velsen

Ook de gemeente Velsen gaat vandaag hertellen. De plaatselijke Partij van de Arbeid heeft dat aangevraagd, nadat bleek dat de marge om de restzetels toe te kennen minimaal is, namelijk 3 stemmen.

"Er zou juist daarom sprake moeten zijn van absolute zekerheid over het aantal uitgebrachte stemmen", schreef de PvdA in hun raadsverzoek, dat door de gemeenteraad werd gehonoreerd.