Bezoekers van Madurodam kunnen stoomgemaal van Cruquius in gang zetten

CRUQUIUS / DEN HAAG - Het grootste stoomgemaal ter wereld krijgt een plek in ministuurstad Madurodam in Den Haag. Het attractiepark is begonnen aan de bouw van een replica van het Cruquiusgemaal, compleet met zes bewegende balansarmen.

Het gemaal wordt de vijfde indoorattractie van de miniatuurstad en biedt bezoekers een interactieve show over de drooglegging van het immense Haarlemmermeer. Ze gaan daarin terug naar de tijd dat Nederland nog voornamelijk uit binnenmeren en rivieren bestond.

Lange tijd leek het onmogelijk om het Haarlemmermeer droog te leggen, maar dankzij onder meer het stoomgemaal in Cruquius kon de drooglegging in 1848 beginnen en werd het immense project in 1852 afgerond.

In de attractie krijgen bezoekers de opdracht om met vereende kracht de stoommachine in gang te zetten. Lukt het ze, dan beginnen de balansarmen te bewegen, ontvlammen de ketels in vuur, ontsnapt er stoom en trilt het gemaal op haar grondvesten.

Iconisch

"Het is het meest ambitieuze bouwproject dat we ooit op ons hebben genomen en gaat zo'n 1,5 miljoen euro kosten", legt een woordvoerder van Madurodam uit aan NH Nieuws. "Nederland staat in het buitenland natuurlijk bekend om hoe we met water omgaan. Deze attractie is groot genoeg om er Nederlanders mee aan te spreken, maar ook iconisch genoeg om er buitenlanders mee te trekken."

De attractie opent de deuren komende zomer.