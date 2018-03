Grapperhaus pleit voor een "hardere aanpak" tegen kinderporno

NOORD-HOLLAND - Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil samen met een aantal partners meer maatregelen gaan nemen tegen kinderporno op internet. Hij pleit voor een "hardere en stevigere aanpak dan voorheen". Onlangs werden ook in Noord-Holland nog twee mannen opgepakt vanwege de verspreiding en het bezit van kinderporno.

In het kader van de verscherpte aanpak zou dit jaar het actieprogramma Kindveilig Internet gereed moeten zijn. Dat maakte de minister bekend na een bijeenkomst waarop onder meer de politie, het Openbaar Ministerie en vertegenwoordigers van internetbedrijven en organisaties tegen kindermisbruik waren aangeschoven.

"Kinderporno is afschuwelijk. Het is schokkend hoe de afgelopen jaren het aantal meldingen van online kinderporno is toegenomen met de voortschrijdende digitalisering van de samenleving", lichtte Grapperhaus toe.

Zwarte lijst

De betrokken partijen gaan onder meer bekijken of er een zwarte lijst kan worden gemaakt van zogeheten 'bad hosters' die willen verdienen aan kinderporno en andere illegale content.

Bovendien werken het bedrijfsleven, de TU Delft en het ministerie van Economische Zaken aan een meetmethode om te kunnen monitoren hoe ondernemingen omgaan met meldingen van kinderporno.

In de boeien

In Noord-Holland leidde gezamenlijk onderzoek onlangs al tot de aanhouding van twee mannen die in het bezit waren van kinderporno. Het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK) spoorde het tweetal op, in samenwerking met de officier van justitie.

Lees ook: Twee Noord-Hollanders vast om bezit en verspreiding van kinderporno



De mannen, van 33 en 34 jaar, werden afgelopen maand op verschillende plekken in de provincie in de boeien geslagen. Ze zijn inmiddels voorgeleid voor de rechter-commissaris en zitten beiden nog vast in afwachting van hun proces.