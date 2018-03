Deel dit artikel:











Geen nieuwe cv-ketels meer vanaf 2021 Foto: ANP

NOORD-HOLLAND - Op donderdag 31 december 2020 wordt de allerlaatste cv-ketel in Nederland geplaatst. Per 2021 is de standaard-ketel verboden. Vanaf dan kan hij aan het eind van zijn levensduur alleen nog worden vervangen door een warmtepomp, zonnewarmte, stadsverwarming of een hybride systeem. Dat schrijft de Volkskrant.

Dat staat volgens de krant in het voorstel van een brede coalitie met daarin installatiebranche Uneto-VNI, de fabrikanten van cv-ketels, milieuorganisaties en een groot deel van de energiesector. Lees ook: 'Duizenden cv-ketels Nefit gevaarlijk' Voor de consument betekent dit dat vanaf 2021 de verwarming in huis veel duurder wordt. Een cv-ketel kost 2.000 euro, een warmtepomp kost al snel 9.000 euro en een hybride systeem rond de 6.000 euro. De coalitie mikt vooral op de hybride ketel (half cv-ketel, half warmtepomp). Voor de aanschaf daarvan moeten huiseigenaren in de toekomst een gebouwgebonden lening kunnen gaan afsluiten.