Gewonde bij bootbrand in Aalsmeerse schuur Foto: Inter Visual Studio/Vivian Tusveld Foto: Inter Visual Studio/Vivian Tusveld

AALSMEER - Een boot in een schuur aan de Uiterweg in Aalsmeer is vanavond in brand gevlogen. Een persoon is daarbij gewond geraakt.

Een woordvoerder van de brandweer Amsterdam-Amstelland laat weten dat 'niet om een grote brand' ging. Het vuur is inmiddels geblust.



De boot stond gestald in de schuur, maar hoe de brand kon ontstaan, is niet bekend. Het slachtoffer hoeft niet mee naar het ziekenhuis, maar wordt ter plaatse aan opgelopen brandwonden behandeld.