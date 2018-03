Den Helder 'ontzettend blij' met aangekondigde windmolenparken: "Een grote kans"

DEN HELDER - De extra windmolenparken voor de Noord-Hollandse kust die het kabinet vandaag aankondigde, zijn van groot belang voor de transitie van fossiele naar duurzame energie. Toch leveren de parken meer op dan uitsluitend groene energie. "Een grote kans voor Den Helder."

Dat zegt de Helderse wethouder Edwin Krijns tegen NH Nieuws. Hij doelt op de werkgelegenheid in de Noordkop, die als gevolg van de nieuwe windparken zal groeien. "Voor de service en het onderhoud van die windparken", speculeert hij over niches van de offshore waarin meer mankracht nodig zal zijn.

De vraag naar dat personeel zal nog even op zich laten wachten, want het kabinet gaat ervanuit dat de nieuwe windmolenparken, die tussen 2024 en 2030 in gebruik worden genomen, tienduizend nieuwe banen oplevert.



Een deel van die nieuw gecreëerde arbeidsplaatsen zal worden opgevuld door mensen uit Den Helder en omstreken. "Vanuit Den Helder zijn we er ontzettend blij mee", zegt Krijns. "We wisten dat de windparken eraan kwamen en nu zijn ze ingetekend", zegt hij enthousiast.



Voordat al die onderhouds- en servicemonteurs aan de slag kunnen, 'moet er nog een hele hoop gebeuren', zegt Jeroen Brouwers van Tennet. Dat bedrijf legt namelijk de infrastructuur aan voor de energie die de windmolenparken gaan opwekken.

Stekkerdozen

"Op zee moeten grote stopcontacten geplaatst worden", legt Brouwers uit. "Dat zijn een soort stekkerdozen op poten waarom de windparken kunnen inpluggen. Vervolgens transformeren de stations die energie naar een ander spanningsniveau."

Zoals het kabinet al bekend heeft gemaakt, komen de parken op ruim vijftig kilometer uit de kust, en zijn dus niet te zien. Ook over ontsierende kabels hoeven liefhebbers van natuurschoon zich geen zorgen te maken, garandeert hij. "De kabels die wij vanuit zee naar land aanleggen, zullen ze niet zien, dus daar zullen mensen geen last van hebben."

Toch waarschuwt hij dat het windmolenpark op zee ook op land gevolgen heeft. "Zoals altijd: als er iets gebouwd moet gaan worden, heb je te maken met ecologie en de leefomgeving van mensen. Daar houden wij altijd rekening mee."