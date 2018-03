Geldstraf van 239 euro voor Hilversumse tandarts-patiënt: "Boete voor bellen? Ik had kiespijn!"

HILVERSUM - Alfred de Gruijter wilde alleen maar zijn tandarts in Hilversum bezoeken, maar hij kreeg een boete van 239 euro voor bellen tijdens het rijden. Een agente dacht Alfred onderweg in Bussum te betrappen, maar hij is zich van geen kwaad bewust. "Ik had kiespijn, want ik moest naar de tandarts voor een wortelkanaalbehandeling. Ik had mijn hand zo op mijn wang omdat ik pijn had, niet omdat ik aan het bellen was."

Omdat Alfred kiespijn had zat hij met zijn hand tegen zijn oor, maar er viel volgens Alfred niet met de agente te discussiëren. De agente zou in het gesprek met Alfred gezien hebben dat de telefoon niet in zijn hand zat. "Ik had mijn jas op de bijrijdersstoel liggen. De telefoon zat in mijn jaszak achter een rits. Als ik die had willen wegmoffelen, dan was ik gaan slingeren. De agente heeft gezien dat ik mijn telefoon uit de gesloten jaszak haalde, toen zij naast mij stond voor een bekeuring."

'Machtsvertoon'

"Ik bood nog aan dat ze mijn belgeschiedenis kon bekijken. Daar wilde ze niets van weten en gaf mij een bekeuring. Ik moest maar een foto maken van mijn belgeschiedenis en die opsturen bij een eventueel beroep," aldus een verbaasde Alfred die overigens inderdaad in beroep gaat tegen de bekeuring. "Het is een soort machtsvertoon. De agente stond zo van: 'Ik sta in mijn recht, want ik ben een beëdigd ambtenaar'."

Ernst Koelman is woordvoerder voor het Parket Centrale Verwerking van het OM. "Voor het geven van een boete moet de agent zeker weten dat hij of zij iemand heeft zien bellen. Althans: dat de automobilist de telefoon vast heeft, want vasthouden mag niet rijdend in de auto.

Dat oordeel van de agent is zwaarwegend, daarom is er ook mogelijkheid om beroep aan te tekenen en naar een kantonrechter te stappen. "Ik kan bij deze specifieke zaak echt geen inschatting maken", besluit Koelman.