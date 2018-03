Koninklijke Onderscheiding voor twee vertrekkende gemeenteraadsleden Langedijk

LANGEDIJK - Twee vertrekkende raadsleden van de gemeente Langedijk hebben vanavond beide een Koninklijke Onderscheiding gekregen. Dirk Boonstra (Hart voor Langedijk/D66) en Jorrit Bakkum (Kleurrijk Langedijk) werden voor hun activiteiten als volksvertegenwoordiger benoemt tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De locoburgemeester Jan Piet Beers heeft de twee vertrekkende raadsleden de versiersels opgespeld.

Jorrit Bakkum was sinds 2006 raadslid in de gemeente Langedijk. Dirk Boonstra was eerst een periode van vier jaar raadslid, van 2002 tot 2006. In 2010 kwam hij terug in de gemeenteraad. Boonstra is in totaal twaalf jaar als volksvertegenwoordiger actief geweest.