Deel dit artikel:











Alarm op station Hoofddorp om achtergelaten doos in trein Foto: HFV/Eric van Lieshout Foto: HFV/Eric van Lieshout

HOOFDDORP - Op station Hoofddorp is vanavond alarm geslagen nadat er in een trein een onbeheerde kartonnen doos was aangetroffen.

Dat bevestigt een politiewoordvoerder. Na de vondst van de doos werden de sprinter en perron 3 ontruimd, en kreeg het personeel van overige treinen de opdracht station Hoofddorp over te slaan. De politie stuurde een bomverkenner op de doos af. Die stelde vast dat de doos geen gevaar vormde. Snel daarna werden de trein en het perron weer vrijgegeven. Overige treinen mogen inmiddels weer stoppen op het station, al kan het nog even duren voordat de treinen volgens dienstregeling rijden.