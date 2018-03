Ook gemeente Velsen unaniem over hertellen stemmen

VELSEN - De gemeente Velsen gaat de stemmen van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen hertellen. Dat heeft de gemeenteraad zojuist unaniem besloten. Eerder vanavond werd bekend dat de gemeente Zaanstad morgen gaat hertellen. De hertelling van de gemeente Velsen zal ook morgen plaatsvinden.

De Partij van de Arbeid (PvdA) heeft het verzoek tot hertellen gisterochtend aangevraagd, omdat bleek dat na de bekendmaking van de uitslag de marge om de restzetels toe te kennen minimaal is, namelijk 3 stemmen.

"Er zou juist daarom sprake moeten zijn van absolute zekerheid over het aantal uitgebrachte stemmen", schreef de plaatselijke Partij van de Arbeid in hun raadsverzoek.

Rond 20.00 uur begon het debat over de eventuele hertelling van de stemmen. Om 20.30 is het besluit genomen. Morgen vindt de hertelling plaats, deze is openbaar bij te wonen in de Burgerzaal in Velsen.