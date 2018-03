Veel steun voor emotionele ijssalonhouder: "Je mag niet meer voor jezelf opkomen"

HILVERSUM - Op Facebook en Twitter stromen de reacties en steunbetuigingen voor ijssalonhouder Gilly Emanuels binnen. Vanmiddag kreeg zij te horen dat zij vervolgd zal worden voor mishandeling. Via sociale media steekt Noord-Holland Emanuels een hart onder de riem: "Dit is de wereld op zijn kop".

De reacties op Facebook lopen over van verontwaardiging. Vrijwel iedereen wenst Emanuels succes bij de komende rechtsgang. "Jammer dat ik geen rechter ben. Ik zou die mevrouw toch wel een heel bijzonder cadeau geven", aldus Truus Mantel van Duivenvoorde. "Hopelijk treft ze een rechter die het helemaal uitspit", reageert Milly Vink.

Ook wordt Emanuels geprezen voor haar 'moed en verdediging'. "Een diepe buiging", zegt Hans-Sabine Tuson. "Zij komt op voor haar bestaan", vult Melinda Stompé aan. "Zij is juist een heldin!", vindt Paula Korff.

Gilly Emanuels is nog steeds ondersteboven van het nieuws van vanmiddag. Eerder hadden zij en haar advocaat onderzoekswensen naar het Openbaar Ministerie (OM) gestuurd, om de zaak nog eens goed onder de loep te nemen. Het is nog duidelijk of die worden gehonoreerd, maar het OM heeft al wel besloten de 37-jarige onderneemster te vervolgen. "Dit kan niet, niet anno 2018", aldus Gilly Emanuels aan NH Nieuws.

"Je mag niet meer voor jezelf opkomen. Ik ben tegen geweld, maar wat moet ik dan? Had ik moeten wachten tot ik het niet meer kon navertellen?", vertelt een geëmotioneerde Emanuels. Tijdens het gefilmde incident kwam zij niet alleen op voor zichzelf, maar ook voor haar kind. "Dan ben ik niet alleen ondernemer, maar ook moeder. Zo zou iedere ouder reageren."

'Fantastisch'

"Daders worden slachtoffers en slachtoffers worden daders", vervolgt Emanuels. Ze is daarom erg geraakt door de vele steunbetuigende reacties. "Tuurlijk raakt mij dat. Ik ben blij dat het merendeel van de mensen opstaat. Dit is onrecht en daar kan ik niet tegen."

Meerdere verwensingen

Vorig jaar augustus dook er een video op waarin te zien is hoe de onderneemster werd belaagd en uitgescholden door een groep hangjongeren. In deze video is te zien dat zij zelf ook een slaande beweging maakte met een stok, terwijl ze onder meer de verwensingen 'kankeraap' en 'kankernegerin' naar haar hoofd geslingerd kreeg. Daarvoor was er al een ruit van haar zaak ingegooid, een Surinaamse vlag met poep besmeurd en een mandarijn tegen haar hoofd gegooid.

Naar aanleiding van deze incidenten, besloot Emanuels vorige week haar ijssalon te sluiten. Vandaag werd duidelijk dat zowel Gilly Emanuels als een andere 18-jarige verdachte worden veroordeeld naar aanleiding van dit incident.