Gemeente Zaanstad unaniem: morgen stemmen hertellen

ZAANSTAD - De gemeente Zaanstad heeft unaniem besloten de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week te hertellen. De Partij voor de Dieren Zaanstad kwam één stem tekort voor een restzetel in de gemeenteraad. Dat was de aanleiding voor de partij om een hertelling aan te vragen. Morgen zullen de stemmen worden herteld.

Vanavond werd er gedebateerd over de aanvraag. De restzetel was in eerste instantie naar de lokale partij ROSA gegaan. De partijleider Ruud Pauw reageerde tijdens het debat verbaasd op het verzoek, vooral omdat zij via de media moesten vernemen dat er een hertelling was aangevraagd.

Toch waren de meeste gemeenteraadsleden het eens met het verzoek om te gaan hertellen. Een veelgehoord argument was dat er 'geen twijfel over de uitslag moest zijn'. Burgemeester Hamming sloot zich daarbij aan: "Wij moeten het zekere voor het onzekere nemen."

Partij voor de Dieren Zaanstad meldde eerder dat er negentig stembiljetten zouden zijn verdwenen. Hier zet de raad tijdens het debat vraagtekens bij. "Een broodje aap", aldus burgemeester Hamming.

Velsen

Ook in de gemeente Velsen aast nog een partij op een hertelling. Daar is het de PvdA die daar om heeft gevraagd. Vanavond om 20.00 uur wordt daar in de raadsvergadering een besluit over genomen.

Hertelling Medemblik

In Medemblik vond afgelopen vrijdag al een hertelling plaats. Die leidde tot een herverdeling van de zetels. GroenLinks Medemblik raakte een zetel kwijt en de lokale partij BAMM kwam juist in de raad.