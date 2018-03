Deel dit artikel:











Gewonde bij ongeluk met ambulancevoertuig in Purmerend Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

PURMEREND - PURMEREND Bij een ongeluk met een ambulancevoertuig in Purmerend is vanmiddag een gewonde gevallen. De zogeheten rapid responder kwam op het kruispunt van de Verzetslaan en het Meerland met een personenauto in botsing.

Dat bevestigt een woordvoerder van de politie. De gewonde is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Of het slachtoffer in de personenauto of de ambulance zat, is niet bekend. Huisartsen

Een rapid responder is uitgerust met optische en geluidssignalen en wordt gebruikt om bijvoorbeeld huisartsen zo snel mogelijk van A naar B te rijden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk. Op foto's is te zien dat het ambulancevoertuig bij de aanrijding een richtingaanwijzer op een vluchtheuvel uit de grond heeft gereden.