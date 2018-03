Regen en ongelukken zorgen voor drukste spits van het jaar

NOORD-HOLLAND - Regen en ongelukken hebben vandaag voor een dubieus record gezorgd. Met ruim 474 kilometer aan files op de Nederlandse snelwegen was het de drukste spits van het jaar.

Het was de afgelopen uren niet alleen drukker op de wegen dan iedere voorgaande avondspits van dit jaar, de ellende was ook groter dan iedere willekeurige ochtendspits in 2018.

De ANWB trekt dezelfde conclusie, maar komt op een totale lengte van 927 kilometer verdeeld over 200 files. Het verschil wordt verklaard door het feit dat de ANWB ook files op provinciale wegen meerekent.

Ongeluk A1

Niet alleen op de A10 rond Amsterdam, ook op de A7 en de A9 werden files gemeld. Momenteel loopt het verkeer vast op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort. Vanwege een ongeluk op verbindingsweg richting de A6 bij Muiderberg is de wisselstrook daar dicht. De vertraging loopt op tot twintig minuten.