Tweede Kamer wil hogere straf voor 'scooterterreur'

NOORD-HOLLAND - Een wheelie op een druk fietspad of je scooter eens flink opvoeren: als het aan de Tweede Kamer ligt, gaat de strafmaat voor een groep 'specifiek asociale' scooter- en bromfietsers omhoog.

De groep zorgt volgens de volksvertegenwoordigers voor veel overlast terwijl daar nog weinig tegen kan worden gedaan.

Het voorstel van VVD'er Remco Dijkstra vraagt het kabinet te onderzoeken of een hogere strafmaat mogelijk is. Het moet bijvoorbeeld mogelijk worden om de brommer van iemand definitief in beslag te nemen die voor de tweede keer betrapt is met een opgevoerde brommer of asociaal rijgedrag.

'Scooterterreur'

De motie van de VVD'er stelt dat 'sommige vooral jeugdige lieden helaas op een zeer asociale manier kunnen rijden en deze scooterterreur overlast, gevaar en hinder veroorzaakt'.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) verklaarde eerder in de Kamer niets in de motie te zien. Volgens hem zijn er de afgelopen jaren al veel maatregelen genomen om deze vorm van overlast aan te pakken.