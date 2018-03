Politie schiet overvaller neer in Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) De politie heeft twee schoten gelost na een overval bij een Jumbo-filiaal aan de Wisseloord in Amsterdam-Zuidoost. De verdachte bedreigde een medewerker van de supermarkt en sloeg op de vlucht, dat gebeurde rond 16.30 uur.

Om de overvaller aan te kunnen houden werd er een waarschuwingsschot gelost. Later werd er gericht op de verdachte geschoten. "De overvaller is daarbij geraakt", vertelt een politiewoordvoerder. De verdachte werd daarop aangehouden en is direct overgebracht naar het ziekenhuis.

De Rijksrecherche gaat, zoals gebruikelijk, onderzoek doen naar de geloste schoten.

In augustus 2016 werd de supermarkt ook al overvallen. Een 19-jarige man werd toen veroordeeld tot 18 maanden jeugddetentie, waarvan 6 voorwaardelijk.