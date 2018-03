Jordi Cruijff na dit seizoen weg bij Maccabi Tel Aviv

AMSTERDAM - TEL AVIV Jordi Cruijff vertrekt na dit seizoen als hoofdcoach bij Maccabi Tel Aviv. De in Amsterdam geboren zoon van Johan ging zes jaar geleden aan de slag in Israël. Cruijff begon als technisch directeur bij de club, waar hij onder anderen samenwerkte met Peter Bosz.

Na het ontslag van trainer Shota Arveladze werd hij interim-coach. In de zomer van 2017 stelde de club hem aan als hoofdcoach. Volgens Cruijff is het tijd voor verandering bij Maccabi Tel Aviv. "Ik dacht dat ik hier nog wel een paar jaar zou blijven, maar het eindigt na zes jaar. Het is goed voor de club dat er iemand met nieuwe ideeën komt. Ik ga het hier zeker missen. Mijn tijd bij Maccabi is een heel belangrijk hoofdstuk in mijn leven geweest", zei Cruijff op een persconferentie van zijn club.

Eigenaar Mitch Goldhar dankte Cruijff voor zijn grote inzet voor de club. "Ik hoop dat we Jordi een mooi afscheid kunnen geven bij de club. Nu het nieuws bekend is, kunnen we in alle rust een nieuwe coach aanstellen."