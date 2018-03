Deel dit artikel:











Ajax vrouwen weer hofleverancier Oranje Foto: Pro Shots/Erwin Spek

AMSTERDAM - ZEIST Met zes speelsters is Ajax weer hofleverancier bij Oranje voor de WK-kwalificatieduels tegen Noord-Ierland en Ierland. Lize Kop, Merel van Dongen, Stefanie van der Gragt, Desiree van Lunteren, Liza van der Most en Kelly Zeeman mogen zich op 6 en 10 april weer in het Oranje hijsen.

Nederland speelt eerst op 6 april thuis tegen Noord-Ierland in het PSV-stadion in Eindhoven. Op 10 april speelt de ploeg in Dublin tegen Ierland. Bondscoach Sarina Wiegman kan over een volledig fitte selectie beschikken. Daniëlle van de Donk, Anouk Dekker en Vivianne Miedema, die nog afwezig waren tijdens de Algarve Cup, zijn hersteld van blessures en maken weer onderdeel uit van de selectie. Oranje speelde twee keer eerder tegen Noord-Ierland en won beide keren met ruime cijfers. Tegen Ierland speelde Oranje acht keer eerder. Vijf keer werd gewonnen en drie keer eindigde de wedstrijd in een gelijke stand. In deze WK-kwalificatiereeks speeld Oranje eerder thuis met 0-0 gelijk tegen Ierland. De complete selectie

Sari van Veenendaal (Arsenal), Jennifer Vreugdenhil (Valencia), Lize Kop (Ajax), Lineth Beerensteyn (Bayern München), Anouk Dekker (Montpellier HSC), Merel van Dongen (Ajax), Daniëlle van de Donk (Arsenal), Kika van Es (FC Twente), Stefanie van der Gragt (Ajax), Jackie Groenen (FFC Frankfurt), Ellen Jansen (FC Twente), Renate Jansen (FC Twente), Dominique Janssen (Arsenal), Danique Kerkdijk (Bristol City), Desiree van Lunteren (Ajax), Lieke Martens (FC Barcelona), Vivianne Miedema (Arsenal), Liza van der Most (Ajax), Jill Roord (Bayern München), Shanice van de Sanden (Olympique Lyon), Sherida Spitse (Vålerenga), Siri Worm (Everton) en Kelly Zeeman (Ajax).