Veel rook op marinefregat Zr. Ms. Van Amstel door oververhitte ventilator

DEN HELDER - Een oververhitte ventilator in de motor van het marineschip Zr. Ms. Van Amstel heeft vanmiddag voor een flinke rookontwikkeling gezorgd. Het fregat lag in de Marinehaven van Den Helder, toen er ineens veel rook uit het ventilatiegat kwam.

Doordat er veel rook was, werd aanvankelijk gedacht dat er ook vuur was. Dit bleek echter niet het geval. Er zijn geen gewonden gevallen en de rook is inmiddels afgevoerd.

Lees ook: Nederlands marineschip onderschept bijna 700 kg cocaïne

Of de rook schade heeft aangericht is niet bekend. Het fregat kan wel gewoon uitvaren.