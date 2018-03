Deel dit artikel:











Ruziënde mannen gooien met glas: onschuldige kroegbezoeker geraakt Foto: Shutterstock

ZAANDAM - Bij een ruzie tussen twee mannen in een horecagelegenheid in Zaandam is in de nacht van zaterdag op zondag een onschuldige cafébezoeker gewond geraakt. Een van die ruziënde mannen gooide een glas naar de ander, maar raakte een man die niets met het conflict te maken had.

Het glas kwam hard tegen zijn hoofd aan, waarna hij zich op de afdeling eerste hulp van het ziekenhuis heeft laten behandelen aan een hoofdwond. Lees ook: Ernstige mishandeling in Amsterdams café: man slaat vrouw met glas in gezicht De man die het glas gooide is aangehouden voor mishandeling, schrijft de politie Zaanstreek op Facebook. Het gaat om een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.