Spreeuwen teisteren Schellinkhout: "Het is echt vreselijk"

SCHELLINKHOUT - Bewoners van villapark de Witte Hoeve in Schellinkhout zijn de spreeuwenoverlast meer dan zat. Elke avond vliegen duizenden spreeuwen boven het park en poepen alle huizen en auto's onder. Volgens villaparkbewoner Wil Groot is het dit jaar erger dan ooit: "Ik vind het echt vreselijk".

Sinds een aantal jaren hebben de bewoners al te maken met spreeuwen. Maar dit jaar slaat alles. "Dit hebben we echt nog niet eerder meegemaakt. Het lijkt net alsof het regent 's avonds. Maar dat is gewoon de poep van de spreeuwen", aldus Wil Groot.

Lees ook: Duizenden spreeuwen bivakkeren op vissersschip: "Alles was ondergescheten"

Vlak voordat het gaat schemeren komen ze in grote zwermen aanvliegen. Na twintig minuten strijken ze neer in een grote rij bamboestruiken naast het park. Volgens Groot zijn die bamboestruiken de oorzaak van het probleem. "Als die bomen weg zouden worden gehaald, dan is het probleem voorbij."

Stankoverlast

Maar daar is de gemeente Drechterland het niet mee eens. Volgens een woordvoerder horen de dieren bij het voorjaar en de trektijd. De bamboeplanten zijn volgens de gemeente niet de oorzaak.

Behalve dat alles onder de vogelpoep zit, stinkt het ook enorm. Zo zit bewoonster Marja Heins liever niet in haar tuin als de zon schijnt. "Het lijkt hier wel een kippenfarm. De stank is echt verschrikkelijk."

Heins belde al eens met de Vogelstichting, maar kreeg te horen dat er geen oplossing is. "Het hoort bij de tijd van het jaar en het kan nog wel even duren."