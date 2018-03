Toch nog hoop voor gedoogde huurders Purmerends bedrijventerrein

PURMEREND - Wie boven een van de bedrijven op het Purmerendse bedrijventerrein de Baanstee woont, moet uiterlijk aanstaande zaterdag zijn woning verlaten. Toch hebben de bewoners hoop dat ze geen verhuisdozen hoeven in te pakken, want vanavond heeft de gemeenteraad gestemd voor een onderzoek naar wonen op bedrijfsterreinen. Met 19 stemmen voor en 15 tegen werd een motie voor een onderzoek aangenomen.

Officieel mag het niet, maar de gemeente Purmerend gedoogt het wonen boven bedrijven. Of beter gezegd: gedoogde, want inmiddels hebben de veelal jeugdige bewoners te horen gekregen dat ze uiterlijk op 31 maart hun huis uit moeten.

Omdat de gemeenteraad vanavond voor het onderzoek stemde, maakt dat volgens jongerenwerker Gert-Jan Schipper mogelijk alsnog de weg vrij voor legale bewoning van de ruimtes boven bedrijven: "Het is alleen nog maar een onderzoek, maar in ieder geval een ingang voor de mensen die hier wonen, om hier langer te wonen, al is het maar een tijdelijke periode."

Al jaren helpt Schipper jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij hun zoektocht naar een geschikte baan of betaalbare woning. De vaak leegstaande kantoren boven bedrijven op terreinen als de Baanstee bieden al die tijd uitkomst.

Schipper legt uit dat de ruimtes makkelijk zijn om te bouwen tot studio's: "Een woon- en slaapkamer, een keuken, toilet en douche zijn simpel aan te leggen."

Op deze manier hebben inmiddels meer dan honderd jongeren zelfstandige woonruimte gevonden en betrokken. Een win-win-situatie, want niet alleen de jongeren, ook de eigenaren van de panden profiteren: ze innen maandelijks huur en hun panden worden ook 's nachts beheerd.

"Dit is het verplaatsen van het probleem", zegt Schipper over de dwang waarmee de gemeente de huurders eruitwerkt. "Want ze gaan toch weer ergens zitten waar het ook niet mag, want er is niks."

Onderneemster Sonja Spruit verhuurt boven haar zaak enkele ruimtes als woonruimte. Ook zij heeft een brief van de gemeente gekregen. Als de ruimtes boven haar bedrijf op 1 april nog worden bewoond, moet ze een boete van 10.000 euro betalen.

