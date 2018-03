Gerechtshof overweegt nieuwe getuige in strafzaak raadslid Bloemendaal

BLOEMENDAAL - Het Gerechtshof in Amsterdam overweegt de voormalig griffier van de gemeente Bloemendaal op te roepen als getuige in de strafzaak tegen raadslid Marielys Roos van Hart voor Bloemendaal. Zij is eerder veroordeeld (voorwaardelijke taakstraf) voor het schenden van geheimhouding van gemeentelijke stukken. Vandaag diende de hoger beroep-zaak.

Deze griffier heeft ontslag genomen bij de gemeente Bloemendaal, hij vervult dezelfde functie nu in Langedijk. De man zou volgens Marielys Roos ontlastend kunnen verklaren over geheim gehouden stukken en of deze stukken wel op de juiste wijze geheim zijn verklaard. Daarnaast heeft de advocate van Roos opnieuw rond de vijftien getuigen opgeroepen, voornamelijk mensen uit de Bloemendaalse politiek.

Ook vraagt de verdediging stukken op waarvan de gemeente eerst ontkende dat ze bestonden. Nu wil burgemeester Elbert Roest deze mails en andere documenten deze niet aan Roos geven en het openbaar ministerie vraagt ze niet op.

Het hof wil zich beraden op de nieuwe verzoeken van Roos en haar raadsvrouw. Een beslissing hierover wordt op 10 april bekendgemaakt.

Het Openbaar Ministerie vindt de opgevraagde stukken niet relevant voor deze strafzaak. De getuigen hoeven ook niet gehoord te worden, meent de advocaat-generaal. Wat het OM betreft is deze zaak heel eenvoudig: Roos heeft geheimhouding geschonden en moet daar worden gestraft. "Het OM heeft deze onderzoekswensen zeer serieus genomen, maar er zijn ook grenzen", zei de advocaat-generaal. Hij vroeg of er nog nieuwe onderzoekswensen zouden komen. Dat kon Roos niet uitsluiten. Eerder werd ex-burgemeester Ruud Nederveen gehoord in deze zaak.

Selectieve strafvervolging

Roos meent dat er sprake is van 'selectieve strafvervolging.' Deze geheimhouding zou niet zijn bekrachtigd door burgemeester en wethouders van Bloemendaal en ook niet door de gemeenteraad. Andere raadsleden kregen de geheim verklaarde stukken bovendien ook te zien, journalisten kregen ze te lezen van wethouders en columnist Meindert Fennema zou er in De Volkskrant ook uit hebben geciteerd.

Waarom moet Roos dan veroordeeld worden terwijl in haar ogen 'de hele wereld' de documenten al kende? Volgens haar raadsvrouw is in deze zaak het ambtsgeheim verbroken en liegen ex-burgemeester Ruud Nederveen en de huidige burgemeester Elbert Roest.

Na de beslissing van het Gerechtshof over de nieuwe getuige, wordt duidelijk wanneer deze hoger beroepzaak inhoudelijk vervolg krijgt.