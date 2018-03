Luis Pedro bezig aan laatste weken bij FC Volendam

VOLENDAM - De wegen van Luis Pedro en FC Volendam scheiden na dit seizoen. De vleugelaanvaller kende een wisselvallig seizoen en is de laatste tijd geen basisspeler meer. Dat betekent dat hij met de club in goed overleg heeft besloten uit elkaar te gaan.

"We nemen aan het einde van het seizoen afscheid van elkaar. Dat is zeker", bevestigt Pedro tegen NH Sport. "Nu deze deur dichtgaat, gaat de volgende open. We gaan ons opmaken voor het volgende avontuur."

Rumoer rondom Pedro

Eerder op de dag meldden verschillende kanalen dat Pedro dit seizoen helemaal niet meer gaat spelen. Trainer Misha Salden en Luis Pedro verwezen dat naar het rijk der fabelen. "Misschien hebben we hem nog wel nodig", aldus Salden. "Hij heeft een contract bij ons en hij zit tot het einde van het seizoen in de selectie. Vorige week was ik niet zo tevreden en dan kies je weleens voor andere spelers."

Ook Pedro wil niets van de geruchten weten. "Ik geef gewoon tot het einde van het seizoen gas en zal me de volle honderd procent blijven inzetten."

Moeilijke weken

Feit is wel dat het al enige tijd niet lekker liep met Pedro. De laatste twee wedstrijden (tegen Jong PSV en FC Den Bosch) behoorde hij niet tot de wedstrijdselectie. In de winterstop had hij al nagedacht over een transfer, maar dat ging toen niet door. Na een aantal gesprekken hebben beide partijen nu besloten in goed overleg uit elkaar te gaan.

Club nummer elf

Voor de 27-jarige Pedro betekent dat dat hij zich op kan maken voor zijn elfde club. De aanvaller debuteerde bij Feyenoord en kwam via Excelsior, Go Ahead Eagles, Botev Plovdiv (Bulgarije), Levski Sofia (Bulgarije), Targu Mures (Roemenië), Carlisle United en MVV Maastricht uit bij FC Volendam.