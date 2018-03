Dartelende lammetjes zijn grote publiekstrekker met Pasen

DEN BURG - De pasgeboren lammetjes zijn een echte toeristenmagneet. Dit voorjaar worden zo'n 22.000 nieuwe schaapjes op Texel geboren en daar spint ook de toeristische sector garen bij. De VVV heeft een Lammetjes-knuffel-arrangement en ziet bezoekers er speciaal voor naar het eiland komen.

"De lammetjes zijn heel belangrijk voor ons", vertelt Djoeke Eijzinga van de VVV bij Den Burg. In de winkel zijn naast zeehonden-spulletjes vooral veel lammetjes- en schapenhebbedingetjes te vinden. "Ze zijn volop aanwezig en overal waar je loopt of fietst op het eiland zie je ze en iedereen wordt er instant blij van."

Even verderop is Patricia Keijser van Boerderijcamping De Hal druk bezig met haar schapen. Ze heeft er dit jaar 300 die een lam krijgen. Haar camping gaat met Pasen voor het eerst weer open. "We gaan los. We zijn er helemaal klaar voor", vertelt ze. Het is een drukke periode met al die bevallingen. "Gasten vinden het mooi om de lammetjes te zien. Je ziet ook mensen op de fiets die even afstappen om alles goed te bekijken."

Er zijn veel gasten die speciaal voor de lammetjes naar het eiland komen, vertelt Djoeke Eijzinga: "Zeker! En je zou misschien mensen verwachten met kleine kinderen die het schattig vinden en willen knuffelen. Maar ook ouderen stellen die de liefheid willen ervaren."

Slagroom op de taart

Patricia Keijser heeft nog geen echte lammetjes-spotters op haar camping gehad, "Mensen vragen er niet specifiek naar, maar vinden het wel de slagroom op de taart."

Volgens de VVV is er nog plek met Pasen, zowel in huisjes als andere accomodaties. Ook bij Patricia op Camping De Hal is nog ruimte. Maar je moet er wel snel bij zijn, denkt Djoeke Eijzinga: "Ik zou vandaag of morgen wel gaan boeken. De lammetjes zijn té schattig en met mooi weer komen veel mensen nog last-minute naar het eiland."