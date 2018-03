Deel dit artikel:











Doorrijder Hilversum is 20-jarige Bussumer, opgepakt na tip over auto Foto: Inter Visual Studio

HILVERSUM - De automobilist die gisteren in de Van Dijkstraat in Hilversum een peuter aanreed en vervolgens doorreed, is een 20-jarige man uit Bussum. Hij werd gevonden dankzij iemand die na een oproep via Burgernet zijn auto zag staan.

Het 3-jarige jongetje werd rond 18.45 uur aangereden, waarna de automobilist zich uit de voeten maakte. Terwijl het jongetje met verwondingen aan z'n been naar het ziekenhuis werd gebracht, werd via Burgernet het verzoek de wereld ingestuurd uit te kijken naar een vijfdeurs Skoda. Lees ook: Peuter (2) gewond na aanrijding in Hilversum: automobilist rijdt door Een burgernetdeelnemer die die oproep had gelezen en de auto zag staan, seinde de politie in. Via het kenteken van de auto kwamen agenten uit bij de 20-jarige Bussumer, die gisteravond werd opgepakt. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het slachtoffertje is na behandeling uit het ziekenhuis ontslagen en inmiddels weer thuis.