Belaagde eigenaresse ijssalon vervolgd voor mishandeling: "Ik ben sprakeloos"

HILVERSUM - De eigenaresse van ijssalon 't Perronnetje in Hilversum wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd op verdenking van mishandeling. De 37-jarige Gilly Emanuels werd vorige zomer langdurig geterroriseerd door hangjongeren. Daarbij liepen de gemoederen op een gegeven moment zo hoog op dat ze de jongeren met een stok te lijf ging.

Naast de eigenaresse wordt ook een 18-jarige man vervolgd door het OM. Hij moet zich voor de rechter verantwoorden op verdenking van belediging. Beide kampen hadden aangifte tegen elkaar gedaan.

Opmerkelijk genoeg was Emanuels nog niet op de hoogte toen NH Nieuws haar om een reactie vroeg. "Dan weet u meer dan ik, ik ben verbaasd", reageert ze hoorbaar overvallen door het nieuws. "Ik ben sprakeloos. Ik wil juist rust met mijn gezin, dit is een moeilijke periode. Blijkbaar is dit wat het OM gaat doen. Ik moet dit even laten bezinken."

Vorig jaar augustus dook er een video op waarin te zien is hoe de onderneemster werd belaagd en uitgescholden. Terwijl ze de jongeren met een stok probeerde af te weren, kreeg ze onder meer de verwensingen 'kankeraap' en 'kankernegerin' naar haar hoofd geslingerd. Eerder was er al een ruit van haar zaak ingegooid, was een Surinaamse vlag met poep besmeurd en een mandarijn tegen haar hoofd gegooid.

Ze besloot door alle impact haar zaak deze maand te sluiten. "Ik merk nu pas wat voor traumatische ervaring dat hele gedoe met zich heeft meegebracht", zei ze eerder tegen NH Nieuws.

Mediation

De officier van justitie zette aanvankelijk in op een mediation-traject om de eigenaresse en de jongeren nader tot elkaar te laten komen. Omdat dit project niet van de grond kwam, zijn de aangiften alsnog strafrechtelijk beoordeeld.