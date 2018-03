Twaalf jaar geëist voor moord in Bijlmer: "Hoop dat elke lach bij jou verandert in een traan"

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie eist twaalf jaar celstraf tegen Adel de R. wegens de dodelijke schietpartij voor het AMC van vorig jaar. De R. vuurde met een pistoolmitrailleur op de 24-jarige Isilnando Kammeron, naar eigen zeggen omdat hij neergestoken dreigde te worden. Kammeron overleed op straat.

De schietpartij vond plaats na een ruzie bij een snackbar in de buurt. Een bekende van De R. werd daar door Kammeron, vermoedelijk, met een schroevendraaier gestoken. De gewonde jongen ging met De R. en vijf anderen naar het AMC. Daar kwamen ze Kammeron weer tegen, die met zijn zwangere vriendin op straat liep. Nadat Kammeron iets riep, schoot De R. op hem.

De officier van justitie vindt dat er sprake is van doodslag. Volgens hem was er geen noodweer-situatie. "De R., die op dat moment op de fiets zat, had kunnen omkeren. Als dat geen optie was, had hij kunnen dreigen met een wapen."

Volgens het Openbaar Ministerie is De R. volledig toerekeningsvatbaar. Ook is hij schuldig aan het in bezit hebben van een Skorpion CZ. "Een krankzinnig vuurwapen, met een forse omvang, fors gewicht."

De nabestaanden hebben vandaag ook slachtofferverklaringen afgelegd. "Ik zal nooit meer de geluiden van de schoten vergeten", vertelde de vriendin van Kammeron, die op het moment van de schietpartij naast hem stond. "Ik zal nooit meer het moment dat er een wit laken over hem werd neergelegd vergeten."

"Ik hoop ook echt voor jullie, dat dit jullie altijd zal bijblijven. Ik hoop dat elke lach op jouw gezicht verandert in een traan", zei de moeder van Kammeron tegen De R.. "Zo is dat ook bij Isilnando. En bij mij."