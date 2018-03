Deel dit artikel:











FIT! #5: Maureen bokst met parkinsonpatiënten Foto: FIT VLOGT

AMSTERDAM - In FIT! vlogt Maureen du Toit twee keer per week over alles dat met fitheid te maken heeft. Van lichaam tot geest, van eten tot mediteren en van crossfit tot paardentherapie. In FIT! #7 bokst Maureen met parkinsonpatiënten.

Soms stuit je tijdens je werk op pareltjes. Neem bijvoorbeeld Rob 'the destroyer' Manvis, die als voormalig Nederlands kampioen boksen elke donderdag in zijn vrije tijd met passie boksles geeft aan parkinsonpatiënten. In de Verenigde Staten weten ze het al langer: mensen met Parkinson boeken vooruitgang als ze regelmatig de bokshandschoenen aantrekken. Patiënten die iedere week twee keer trainen, merken al na het een jaar al effect: de zogeheten tremoren - oncontroleerbare trillingen van lichaamsdelen - worden minder. Sneller en flexibeler

Piet van der Molen kan erover meepraten: hij heeft niet alleen minder last van de tremoren, dankzij zijn bokstrainingen van Manvis zijn ook zijn balans, coördinatie en spierconditie verbeterd. Bovendien is hij een stuk sneller en flexibeler geworden. De trainingen lijken hun doel niet te missen, en juist daarom vindt Manvis het 'onvoorstelbaar' dat zorgverzekeraars dit soort lessen niet vergoeden. " Gooi jij niet snel de handdoek in de ring? Kom eens naar de Vlierweg 30 in Amsterdam en vraag naar Rob!